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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:39

BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Kurulduğumuz gün adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttular. Onları da dışlamadık. Bizi mahkeme kapılarında süründürmek isteyenleri, 'Bu parti laikliğe karşı odaktır' diyerek, bir savcının dava açıp, bu milletin kaderiyle oynamak isteyenleri aştık. Bu milletin kaderinin hiç kimse tarafından oynanmasına müsaade etmedik." dedi.

Müezzinoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bursa İl Başkanlığı 47. İl Danışma Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de hak ettiği saygın ve güçlü yerini alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin değil, milletin makamının güçlü olması için mücadele veren bir lider olduğu anlatan Müezzinoğlu, "Rabbim o liderden razı olsun. Rabbim ona sağlıklı uzun ömürler versin." diye konuştu.

- "Onları da dışlamadık"

"Rabbim bugüne kadar bizlere çok büyük başarılar nasip etti." diyen Müezzinoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurulduğumuz gün adımızla alay edenler sonra kapımızın önünde nöbet tuttular. Onları da dışlamadık. Bizi mahkeme kapılarında süründürmek isteyenleri, 'Bu parti laikliğe karşı odaktır' diyerek, bir savcının dava açıp, bu milletin kaderiyle oynamak isteyenleri aştık. Bu milletin kaderiyle oynanmasına müsaade etmedik. Bugün o bazı eski Türkiye'de kalan siyasi partiler, yine milletin o 1,5 milyona yakın reyini mahkeme kapılarına götürmekle yetmeyip, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götürebilecek kadar demokrasiden, millet vicdanından ve sandık iradesinden uzak olarak, Yüksek Seçim Kurulu gibi en ve tek yetkili hukuki anayasal kuruluşa 'Çete' diyebilecek kadar küçülebiliyor. Sen, 411 milletvekilinin bu ülkede başörtüsü yasağını kaldırmakla ilgili yaptığı değişikliği Anayasa Mahkemesine götürürken oradaki o 11 üyeye biz bir gün olsun 'Çete' demedik, 'Yanlış yaptı' dedik. 'Milli iradenin üzerinde güç olamaz' dedik."

Müezzinoğlu, artık bu ülkede ipin ucunun milletin elinde olduğunu, millet adına güçlü bir sistem kurulduğunu vurguladı.

AK Parti kadrolarına, millet adına kurulan bu güçlü sistemin şekillendirmek gibi zorlu bir görev düştüğünü kaydeden Müezzinoğlu, "Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni şekillendirmek yine bizlerin görevi. O nedenle önümüzdeki dönem yine bizim yeni vizyonlar koyacağımız dönem olacak." diye konuştu.

- "Bu ülkenin her vatandaşı değerlidir, saygındır"

Siyasetin artık 2001 ile 2017 arasındaki döneme göre daha zorlaştığına işaret eden Bakan Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Artık daha çok fedakarlık, daha çok akıl ve alın teri dökme, bir basamak daha çok 80 milyonla kardeşlik, güçlü bir şekilde 'hayır' diyen yüzde 48,5'lik kardeşlerimizle daha iyi, güçlü iletişim kurma dönemi. Artık yüzde 70'lerin, 80'lerin gönlünde yer edinemeyen, hayallerinin ve umutlarının temsilciliğini yapamayan hiçbir siyasi anlayış bu ülkede bu milletin kaderinin güçlü dönüşümünü başaramaz. O nedenle 'hayır' diyen kardeşlerimizin yarınlarını da bugünden daha iyi yapabilmek, onların kalpleriyle, gönülleriyle iletişim kurmak gibi bir görevimiz sorumluluğumuz var. Bu ülkenin her vatandaşı değerlidir, saygındır. Onların hepsinin yarınlarının bugünden daha iyi olması gibi bize düşen bir görev ve sorumluluk vardır. Biz ancak ihanet edenlere, biz ancak hainlere karşı düşman gözüyle bakarız. Farklı farklı yaşam felsefeleri, tarzları, siyasi tercihleri olan insanımızın da yarınlarını bugünden daha iyi yapmak bizim görevimizdir ve sorumluluğumuzdur."


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