Adıyaman'da plastik fabrikasındaki yangın

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da plastik fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mehmet Delice'ye ait plastik fabrikasında iddiaya göre elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede fabrikanın yarısını kapladı.
Yangın ihbarı üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, 25 dakikalık çalışmanın ardından, alevleri kontrol altına aldı.
Yangının ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yürüttü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrenin güvenliğini sağladı.
Hafta sonu olması nedeniyle fabrikada işçilerin bulunmaması olası faciayı önledi.