Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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BURSA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugün dünyayı sömürerek belli bir noktaya gelen ülkeler artık bu sömürgelerini biraz daha geliştirmeye, dünyanın her tarafına hakim olmaya kararlı gözüküyorlar. Bu emellerine ulaşabilmek için de her türlü hile ve desiseye başvurmayı meşru görüyorlar." dedi.

Karamollaoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünyanın, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın çok badireli bir dönemden geçtiğini belirtti.

Bazılarının tabiriyle 3. Dünya Harbi'ne doğru hızla gidildiğini savunan Karamollaoğlu, "Bazılarına göre de şu anda 3. Dünya Harbi'ni bizatihi yaşıyoruz. Bu harp bundan önceki iki harp gibi silahların her tarafta çekildiği, kitlelerin imha edildiği ve dünyanın kana bulandığı bir harp olmayacak. Biraz daha farklı bir harp olacak. Teknoloji, ticaret, sanayi devreye girecek, kültürel çatışmalar olacak. Bölgesel çatışmalar, iç çekişmeler meydana gelecek. Neticede bu işi kışkırtmaya çalışanlar kendilerine göre yeni bir sömürge düzeni kuracaklar. Dünyaya böylece barış getireceklerine inanıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu gelişmelerin farkında olduklarını anlatan Karamollaoğlu, adaletin kamil manada tesisi olmadan dünyada barış ve huzurun sağlanamayacağına inanan bir topluluk olduklarını vurguladı.

- "Bu zalimler hiçbir kural ve kaide tanımıyor"

Karamollaoğlu, Türkiye’nin yakın coğrafyasının kana bulandığını hatırlatarak, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yeni dünya düzeni artık bugünkü haliyle devam edemez hale geldi. Başka bir tabirle söylersek, bugün dünyayı sömürerek belli bir noktaya gelen ülkeler artık bu sömürgelerini biraz daha geliştirmeye, dünyanın her tarafına hakim olmaya kararlı gözüküyorlar. Bu emellerine ulaşabilmek için de her türlü hile ve desiseye başvurmayı meşru görüyorlar. Öyle bir manzarayla karşı karşıyayız ki bu zalimler hiçbir kural ve kaide tanımıyor." diye konuştu.

Milli görüşçü olduklarını ve bu görüşün Hakk'ı üstün tutan bir anlayışa sahip bulunduğunu kaydeden Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karşımızdaki insan ne kadar zalim olursa olsun, ne kadar yanlış yaparsa yapsın biz haktan vazgeçemeyiz. Bizim mücadelemiz belli prensipler içinde yapılır. Maalesef bugün memleketimizin içinde bu mücadeleyi anlamayan ama anladığını zanneden bir sürü insan var. Niye zanneden diyorum? Çünkü haksızlıkları, baskıyı, zulmü görüyorlar ama bunun üstesinden nasıl gelebileceklerinin farkında değiller. Şöyle zannediyorlar, Ortadoğu'da bir çatışma var. Bu çatışmanın Rusya, Amerika gibi birçok tarafı var. Bazıları, 'Ortadoğu'da bir şeyler yapılırken biz de pay alalım, menfaat elde edelim' gibi bir havaya kapılıyorlar. Ortalık yanıyor, bunları menfaatin peşinde. 'Sırtımızı da gücümüz yetmeyeceği için mutlaka taraflardan birine dayayalım' diyorlar. Zalime sırtını dayarsan o seni bir gün mahveder. Zalime güvenilir mi? Özellikle şunu bilmemiz icap eder, bütün Müslümanlar için söylüyorum. Siz zalimle, İslam düşmanlarıyla işbirliği yaparak İslam'ı ihya edemezsiniz. İşin tabiatına aykırı. Onlar işi bitene kadar sizi kullanır."