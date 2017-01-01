Maliye Bakanı Ağbal:

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BAYBURT (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Esas olan tarladan sofraya giden zincir içerisinde maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve özellikle de dış ticaret politikamızla iç talebin karşılanması arasındaki dengenin kurulmasıdır." dedi.

Bayburt Öğretmenevi'nde organize edilen AK Parti Bayburt İl Danışma Toplantısına katılan Ağbal, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'nde yapımı devam eden kent meydanı ve kapalı otopark inşaatında incelemelerde bulundu.

Burada Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Ağbal, daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Ağbal, burada basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayretin Koçyiğit'ten çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kadızade Mahallesi'ndeki boş alanda incelemelerde bulunan Ağbal, bu alanda uygulanabilecek proje alternatifleri hakkında yetkililerle istişarelerde bulundu.

- "Asıl olan arzla talep arasındaki dengeyi sağlamaktır..."

Esnafla bir süre sohbet eden Ağbal, bir gazetecinin, "Gıda fiyatlarını düşürmek için yürütülen çalışmalardaki durum nedir ve arz artışı sağlamak üzere vergi teşvikleri devreye girecek mi?" soruları üzerine, "Enflasyonla mücadele, hükümet olarak şu anda öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Özellikle gıda kaynaklı enflasyon artışı bir an önce bizim tedbir almamız gereken alanların başında bir konu." diye konuştu.

Ağbal, Gıda Komitesi olarak iki gün önce toplantı yaptıklarını anımsatarak, "Toplantıda, Merkez Bankamızın yapmış olduğu hazırlıklar ve çalışmaları ilgili kurumlarla da koordine etmek suretiyle üzerinden geçtik. Farklı noktada kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerle ilgili öneriler tek tek masaya yatırıldı." ifadesini kullandı.

Konunun çok boyutlu olduğunu, Tarım, Ekonomi ve Maliye bakanlıklarını ilgilendirdiğini vurgulayan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu:

"Esas olan tarladan sofraya giden zincir içerisinde maliyetlerin aşağıya çekilmesi ve özellikle de dış ticaret politikamızla iç talebin karşılanması arasındaki dengenin kurulması. Bu konuda toplantıda ilgili kurumlara özellikle kısa vadede yapılacak çalışmalar ve alınacak kararlarla ilgili bir görev verdik. Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Merkez Bankası kısa vadede özellikle dış ticaret politikalarıyla ilgili konularda bir çalışma yapıp bize getirecekler. İki haftalık süre verdik kendilerine, bu önemli. Gıda enflasyonu ile mücadele etmek konusunda farklı çözümler olabilir ama gıda enflasyonunu vergilerle ilişkilendirmek, 'vergi indirimleri yapılırsa burada mesele çözülür' şeklinde bir bakış açısıyla meseleyi çözümlemek gibi bir düşüncemiz yok. Dolayısıyla burada asıl olan arzla talep arasındaki dengeyi sağlamak ve bu sayede özellikle uzun vadede tüketicinin ürüne ucuz bir şekilde erişmesini sağlamaktır. Bunu da inşallah hep beraber yapacağımıza inanıyorum."



