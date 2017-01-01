SAMSUN (AA) - Türkiye Sutopu Federasyonu'nca ilk kez Samsun'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Sutopu Şampiyonası sona erdi.
Samsun 19 Mayıs Yüzme Havuzu'nda 3 Mayıs'ta başlayan şampiyonaya, 6'sı kız olmak üzere toplam 18 takımdan 300 sporcu katıldı.
İlk 3 gün klasman maçlarının yapıldığı organizasyonda, son 2 gün final karşılaşmaları oynandı.
Erkeklerde İstanbul Avrupa birinci, Muğla ikinci, Bursa ise üçüncü oldu. Bayanlarda Gaziantep birinciliği, Aksaray ikinciliği, Malatya ise üçüncülüğü elde etti.
Dereceye giren sporculara ödüllerini, Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür vekili Vural Bölükbaş ve Türkiye Sutopu Federasyonu İl Temsilcisi Serkan Karaman verdi.