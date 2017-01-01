Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Mersin
Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Gökmen Olgaç
Mersin İdmanyurdu: Yunus Emre Aslan, Mehmet Enes Sığırcı (Dk. 90+2 Mert Arabacı), Kudbettin Tekin Oğrak (Dk. 71 Sinan Kaloğlu), Mahmut Metin, Pedriel (Dk. 46 Bekir Can Sönmez), Tolga Şahin, Mitrovic, Abdulkadir Korkut, Hakan Olkan, Gökhan Akkan, Tita
Göztepe: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Schwechlen, Mehmet Umut Nayir, Fuchs (Dk. 52 Canberk Dilaver), Gosso (Dk. 46 Emre Aygün), Tanju Kayhan, Segbefia, Murat Akın (Dk. 25 Soner Dikmen), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl
Goller: Dk. 15 ve 78 Mehmet Umut Nayir, Dk. 36 Segbefia, Dk. 39 ve 42 Tayfur Bingöl, Dk. 82 Emre Aygün, (Göztepe), Dk. 53, 67 ve 72 Abdulkadir Korkut, Dk. 64 ve 90 Tita (Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Dk. 10 Schwechlen, Dk. 63 Emre Aygün, Dk. 73 Soner Dikme, Dk. 87 Emre Can Coşkun (Göztepe), Dk. 17 Hakan Olkan, Dk. 20 Pedriel, Dk. 40 Mitrovic, Dk. 86 Mehmet Enes Sığırcı (Mersin İdmanyurdu)
MERSİN (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe, deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 6-5 yendi.