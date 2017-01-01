Kemençe sesini duyan horona katıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde düzenlenen 4. Karadenizliler Kadırga Yayla Şenliğinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bodrum Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince Kızılağaç Arenada düzenlenen şenliğe, ilçede yaşayanların yanı sıra çevre ilçelerden Karadenizliler de katıldı.

Karadeniz yöresi sanatçıların sahne aldığı, kemençe ve tulum sesleri yükselen etkinliğe katılanlar, sıcak havaya rağmen uzun süre horon oynadı. Kurulan stantlarda yöresel gıda ürünlerinin ikram edilip satışı gerçekleştirildi.

Şenlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, bu tür şenliklerin birlik ve beraberliğin güçlenmesine, geleneklerin yaşatılmasına ve kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Bodrum Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik ise derneklerinin 2011 yılında kurulduğunu ve ilçede yaklaşık 20 bin Karadenizlinin yaşadığını kaydetti. Çelik, geçen yıl şenlik düzenleyecekleri zaman şehit haberleri üzerine şenlik yerine mevlit okuttuklarını anımsattı.

Özellikle çocuklarına gelenek ve göreneklerini tanıtma istediklerini ifade eden Çelik, "Karadenizli olup kemençe ve tulum sesi duymayan çocuklarımız var. Bu etkinliği bir fırsat olarak görüp, çocuklarımıza gelenek göreneklerimizi sunmak istiyoruz." diye konuştu.