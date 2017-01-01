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Devrilen kamyonda sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

07 Mayıs 2017 Pazar, 18:20
Devrilen kamyonda sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkarıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devrilen kamyonda sıkışan yaralı sürücüsüyü kurtarmak için vatandaşlar ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Deli yönetimindeki 63 E 5963 plakalı hafriyat taşıyan kamyon, Kahta-Siverek karayolunun Narince köyü civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sağlık ekipleri ve jandarmanın sevk edildiği olay yerinde, köy halkı, araçta sıkışan sürücüyü çıkarabilmek için 112 acil servis ekiplerine yardım etti.

Aracın yan camını kırarak içeri giren bir vatandaş, ön camı da ayaklarıyla kırarak açtı ve sağlık ekiplerinin yaralıyı çıkarmasını sağladı.

Vatandaşların da yardımıyla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Emin Deli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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