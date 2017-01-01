Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen
Samsunspor: Muyters, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı (Dk. 46 Fatih Kılıçkaya), Abdülkerim Bardakcı, Mustafa Sevgi, Caner Koca (Dk. 60 Gökay Iravul), Hasan Kılıç, Murat Gürbüzerol, Lumu (Dk. 79 Vedat Bora), Kone, Göksu Türkdoğan
Giresunspor: Eser Altın, Cihan Can, Volkan Okumak (Dk. 67 Dilaver Güçlü), Abwo (Dk. 89 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan (Dk. 74 Isaac), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Gol: Dk. 90+2 Gökay Iravul (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Cihan Can, Dk. 75 Hüsamettin Tut, Dk. 87 Özgür Yılmaz (Giresunspor), Dk. 90+3 Gökay Iravul (Samsunspor)
SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, sahasında Giresunspor'u 1-0 yendi.