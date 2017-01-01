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Siirt'te yıldırım düştü: 2 yaralı

07 Mayıs 2017 Pazar, 18:38

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde, yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan iki kişi yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baykan'ın Yarımca köyünde hayvanlarını otlatmaya çıkan Yasin Deveboylu (17) ile kardeşi Songül Deveboylu (12) şiddetli yağış nedeniyle ağaca sığındı.

Bulundukları alana yıldırım düşmesi sonucu yaralanan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumlarının ağır olduğu öğrenilen yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.


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