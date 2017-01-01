Avcılar, Adana'da atıcılık ve trap yarışmasında buluştu

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ADANA (AA) - Adana'da 14. Avcı Bayramı Trap Atışı ve Tek Kurşun Atış Yarışması düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Avcılık, Atıcılık ve Spor Kulübünün organize ettiği, Karataş Tuzla İzci Kampı'nda düzenlenen yarışma, 8 kategoride gerçekleştirildi.

Çukurova Avcılık, Atıcılık ve Spor Kulübü Başkanı Ali Servet, bu yıl 14.'sünü düzenledikleri organizasyona yoğun katılımın olduğunu kaydetti.

Etkinliğin hem Adana'ya hem de Karataş ilçesine turizm anlamında büyük katkı sağladığını belirten Servet, şunları aktardı:

"Amatör trap ve tek kurşun, veteranlar tek kurşun, kadınlar trap atış, profesyonel trap atış, profesyonel tek kurşun atış, veteranlar kurşun atış ve kadınlar kurşun atış yarışmaları düzenlendi. Etkinlik Adana'ya ve Karataş'a turizm anlamında da büyük katkı sağlıyor. Çevre illerden avcı ve atıcı arkadaşlarımız buraya geliyor."

Yarışmalarda dereceye girenlere, kupa ve madalyalarının yanı sıra çeşitli marka ve modelde av tüfekleri, fişekler, yelek ile tişört hediye edildi.