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Denizli'deki izinsiz eylem

07 Mayıs 2017 Pazar, 18:56

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 34 kişi, emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün Candoğan Parkı'nda izinsiz gösteri yapan gruba polisin müdahalesinde gözaltına alınan 34 kişi, sağlık kontrolünden sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltındaki 34 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Birleşik Devrimci Parti ve Emek Partisi üyelerinden bir grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün Candoğan Parkı'nda bir araya gelmiş, emniyet ekiplerini, eylemin izinsiz olduğunu belirterek dağılmalarını istemiş, slogan atmaya devam eden gruptan 34 kişi gözaltına alınmıştı.

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