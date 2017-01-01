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RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bursaspor'u 6-0 gibi farklı bir sonuçla yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Aldığımız sonuçta Bursaspor'un kapasitesinin altında oynamasının etkisi oldu." dedi.

Hikmet Karaman, maçın ardından düzenlen basın toplantısında futbolcularına alınan farklı galibiyetten dolayı teşekkür etti.

İlk kez bir maçta gol vuruşlarını iyi yaptıklarına değinen Karaman, "Sadece aldığımız üç puan değil, son vuruşlar çok önemliydi. Önceki maçlarda gol pozisyonuna giriyor ama gol atamıyorduk. Bugün iyi gol vuruşları yaptık. Süper Lig deneyimi az oyuncularımız var sürekli gelişiyoruz. Bundan önce oyuna bakıldığında mağlup olmadan bitireceğimiz maçları gol vuruşlarını istediğimiz gibi yapamadığımız için kaybettik. Bunda gol vuruşu eksikliğinin önemli etkisi vardı." diye konuştu.

Aldıkları sonucun çok büyütülmemesi gerektiğine değinen deneyimli teknik adam, "Aldığımız sonuçta Bursaspor'un kapasitesinin altında oynamasının etkisi oldu. Rakibimizin buna müsaade ettiğini gördük. Rakip oynamaya izin verince bizde sonuca gittik." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile Kayserispor maçında alınan sonucun maç öncesi kendilerini etkilediğinin altını çizen Karaman, "Artık yapacak bir şey yok. Kalan dört maç var. Hepsini kazanmaya oynayacağız. Bursaspor adına bir şey söylemek gerekirse bu sonuç yeni gelen teknik ekip için iyi değil. Bursaspor'a da bundan sonra başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.





-Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, futbol adına konuşacak hiçbir şey olmadığını, özür dilemesi gerekenlerin basın toplantısına katılmadığını kaydetti.

Kendisinin 12-13 sene Bursaspor formasını giydiğini, 6 sene kaptanlığını şerefiyle yaptığının altını çizen Örnek, "Ben böyle bir durum görmedim. Uzaydan futbolcu getirecek halimiz yok. Bu futbolcular silkinir bir şey hatırlar mı dedik? Alışkanlıkları devam ediyor. Bu gerçekten çok önemli. Özür dilemesi gerekenler burada değil. Başkan ile bu akşam veya yarın konuşacağım. Gereğini yapacağım. Bursa şehri adına söylenecek hiçbir şey yok. Ben utandım bırakıp gitmeyi düşündüm. Ben dünkü çocuk değilim." sözlerini kullandı.

Bu takım ile ilgili söyleyebileceği tek cümlenin "Yazık günah." olduğunu ifade eden Örnek, şöyle devam etti:

"Ben olsam aklımdan geçmedi değil. Bunları yapmak kolay değil. İçlerinde iyi niyetli insanlar var ama genç takımı, 21 yaş altı takımını buraya sürerim. Biri ki maç kazanır ve hiç olmazsa şerefleri ile mücadele ederler. Soru sorsanız denecek bir şey yok. Kimi oynatacağız, kim oynayacak bu takımda? Bir tek kurtuluş var, gençler. Bana kalsa kadroda oyuncu kalmaz. Yazık günah."

Bugün Bursaspor eski başkanı İbrahim Yazıcı'nın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatan Örnek, "Adamın kemiklerini sızlattılar. Bugüne denk geldi. Tekrar ediyorum. Gitsinler İbrahim Yazıcı'nın mezarında dua etsinler. İbrahim Yazıcı'dan özür dilesinler." yorumunda bulundu.