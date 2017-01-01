Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta başlatılan İncebel Dağları bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığının emir ve komutasındaki operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mağaralar ve araziye gizlenmiş 207 kalaşnikof silah, 90 el bombası, 6 biksi ve namlusu, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 23 G-3 piyade tüfeği, bir MG3 makineli tüfek, 2 HK-33 piyade tüfeği, 2 lav silahı, 2 bomba atar , bir mavzer tüfeği, bir dedektör, 3 jeneratör, 800 metre kablo, 2 akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütüne yönelik bölgedeki operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.