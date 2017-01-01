ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

07 Mayıs 2017 Pazar, 19:11

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 6 Mayıs'ta başlatılan İncebel Dağları bölgesinde 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığının emir ve komutasındaki operasyonun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mağaralar ve araziye gizlenmiş 207 kalaşnikof silah, 90 el bombası, 6 biksi ve namlusu, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 23 G-3 piyade tüfeği, bir MG3 makineli tüfek, 2 HK-33 piyade tüfeği, 2 lav silahı, 2 bomba atar , bir mavzer tüfeği, bir dedektör, 3 jeneratör, 800 metre kablo, 2 akü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Terör örgütüne yönelik bölgedeki operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER
Cizre'de askeri araç devrildi: 9 yaralı
YEREL

CİZRE'DE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 9 YARALI
TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Şırnak'ta
YEREL

TÜGVA GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞIRNAK'TA
Zırhlı polis aracının eve çarpması
YEREL

ZIRHLI POLİS ARACININ EVE ÇARPMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Aracını yanlış yere park edenler
YAŞAM

ARACINI DENİZ KENARINA PARK EDİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

 1
  • 2 Adriana Lima makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Yeşilçam'ın ünlü ismi... Onu tanıdınız mı?
  • 4 En yaratıcı evlenme teklifi! Buna kimse hayır diyemez