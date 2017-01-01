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Antalya'da 60 metre yükseklikte yemek keyfi

07 Mayıs 2017 Pazar, 19:11

ANTALYA (AA) - Bir alışveriş merkezi tarafından Antalya'da düzenlenen "Dinner in the sky" etkinliğinde toplam 180 kişi vinç yardımıyla 60 metre yükseklikte yemek yeme fırsatı buldu.

Antalya'da ilk defa gerçekleştirilen etkinlik kapsamında alışveriş merkezinde 500 lira ve üstü alışveriş yapan müşterilere 60 metre yükseklikte yemek verildi.

"Dinner in the sky" adı verilen etkinlikte katılımcılar, özel olarak hazırlanan masada, gerekli güvenlik önlemler alındıktan sonra vinçle 60 metre yükseğe çıkarıldı. Katılımcılar bir yandan deneyimli aşçıların hazırladığı yemeklerin tadına bakarken bir yandan da bol bol fotoğraf çekti.

Katılımcılardan Ali Rafet Göçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerden yüksekte yemek yerken biraz endişeli ve heyecanlı olduğunu belirterek, aşağıya bakmamak gerektiğini söyledi.

Her şeye rağmen manzaranın muhteşem olduğunu dile getiren Göçer, "Yemeğe ne kadar konsantre oldum bilmiyorum ama farklı, olağanüstü bir duygu. İnsan bu kadar yüksekte heyecanlanıyor." dedi.

Şef Murat İlgün de yaklaşık 60 metre yükseklikte her seansta 22 kişiye hizmet verdiklerini ifade ederek, bundan büyük keyif aldıklarını kaydetti.

Alışveriş Merkezi Müdürü Sertaç Yeğin ise "Dinner in the sky" etkinliğinin Antalya'da ilk defa gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, platform yardımıyla yerden 60 metre yükseklikte misafirlerine yemek deneyimini yaşattıklarını vurguladı.

Antalya'da turizm sezonunun açılmasıyla yerli ve yabancı turistleri farklı bir etkinlikle karşılamak istediklerini dile getiren Yeğin, "Etkinliğimiz çok keyifli geçiyor. Günün yarısı bitti ve her seansımız dolu dolu geçiyor. Bundan sonraki seanslarımızın da çok keyifli geçeceğini tahmin ediyoruz. Tek seferde 22 kişi gün boyunca ise toplamda 180 misafirimiz bundan faydalanabilecek." diye konuştu.

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