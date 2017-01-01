Adana'da eline demir parmaklık saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

ADANA (AA) - Adana'da çıktığı ağaçtan düşen ve eline demir parmaklık saplanan Suriyeli 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde oturan Suriyeli Ali Doğan, yenidünya yemek için evlerinin bahçesinde bulunan ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek düşen Doğan'ın eline demir parmaklık saplandı.
Çocuğun ailesi, itfaiye, polis ve 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, Doğan'ın eline saplanan demiri keserek çocuğu kurtardı. Çocuk, elinde demirle birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansla Adana TOKİ Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Doğan'ın elindeki demirin, ameliyatla çıkartıldığı öğrenildi.