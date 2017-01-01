Harçlığını Suriyeli arkadaşları için biriktirdi

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KİLİS (AA) - Kilis'te ortaokul öğrencisi Rüveyda Cide, biriktirdiği harçlığıyla Suriyeli öğrencilere kalem, defter ve silgi aldı.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kilis Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TOKİ Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Rüveyda Cide, haftalık harçlığıyla Suriyeli öğrenciler için aldığı defter, kalem ve silgi gibi kırtasiye malzemelerini dernek görevlilerine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İyilikder Kilis Yardım Koordinatörü Mehmet Akif Arslan, Cide'nin yaptığı yardımın örnek teşkil etmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Cide'nin, kardeşlik duygularıyla harçlıklarını biriktirerek böyle yardımda bulunmasının kendilerin çok mutlu ettiğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Her çocuğun ya da hayırseverimizin iyiliğe katkı sağlaması ayrı bir değere sahip ama Rüveyda'nın yaptığı bu yardım ayrı bir anlama taşıyor. Rüveyda, çocuk olmasına rağmen kardeşlik dolu kocaman yüreğiyle, harçlıklarını biriktirerek Suriyeli kardeşlerine ulaştırılmak üzere aldığı kırtasiye malzemelerini dernek temsilcilerimize teslim etti. Rüveyda kardeşimize anlamlı bağışlarından dolayı ve onu yetiştiren ailesine İyilikder Kilis Temsilciliği olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Rüveyda Cide de herkesin kendi imkanları ile ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmesi gerektiğini belirtti.