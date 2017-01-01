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Maçın ardından

07 Mayıs 2017 Pazar, 20:01


MERSİN (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Göztepe'ye 6-5 mağlup olan Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Levent Eriş, "Ligde tutunmak adına çok ciddi mücadeleler verdik ama belki de ligin en zayıf halkalarından birisiydik. En zayıf halka olduğumuz için maçlarda hakemler tarafından ofsayttan, faulden goller yedik. Tabii ki tartışmasız bunların acısını yaşadık." dedi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, 2 farklı 45 dakika yaşandığını söyledi.

İlk devre son derece isteksiz, arzusuz oynadıklarını belirten Eriş, "İkinci devrede tekrar hayata dönmeye çalıştık, belki de tarih yazacaktık. 4-0'dan 5-4'e getirmek adına mücadele verdik. Maalesef talihsizlik 2 tane gol yedik. Yediğimiz gollerin 1-2 tanesinde ofsayt var. Biz buna antrenmanlıyız. Bugün de faul olmayan bir pozisyon sonrasında 4-4 iken kalemizde gol gördük. O pozisyon olmasaydı, tarih yazmaya çalışan bu gencecik çocuklarım, belki de ikinci devredeki gösterdikleri onurlu mücadelenin karşılığını alacaklardı." ifadelerini kullandı.

İkinci devrede gösterilen mücadele dolasıyla oyuncularını kutlayan Eriş, şöyle devam etti:

"Mersin İdmanyurdu'na tavsiyem taşıma suyla değirmen dönmez. Artık bunun bilinmesi gerekiyor. Yıllardır süre gelen borç batağından kurtulmak adına Mersin İdmanyurdu öz çocuklarına geri dönmek zorunda. İkinci devre bir nebze de olsa taraftarı memnun edecek görüntü sergilemelerinden dolayı çocuklarımı tebrik diyorum. Hepsi 18-19 yaşında gencecik çocuklar. Geldiğimiz günden beri çok şey yapmaya çalıştık. Hepsinden özür diliyoruz. Belki şu anda matematiksel olarak şansımız bitmedi ama biz hayal satmayacağımızı hep söyledik. Bu saatten sonra bu çocukların arkasında durma zamanı."

Kulüplerin bazen büyük düşüşler yaşayabileceğini vurgulayan Levent Eriş, "Bazen kulüpler dibe vururlar ve tekrar çok büyük sıçramalar yaparlar. Mersin İdmanyurdu bir model oluşturmalı ve bunun arkasında durmalı. 75-80 milyon borcun olduğu ve bu borcun altından kalkmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ümit ediyorum ki Mersin İdmanyurdu gerçek kimliğine döner. Ligde tutunmak adına çok ciddi mücadeleler verdik ama belki de ligin en zayıf halkalarından birisiydik. En zayıf halka olduğumuz için maçlarda hakemler tarafından ofsayttan, faulden goller yedik. Tabii ki tartışmasız bunların acısını yaşadık." şeklinde konuştu.


- Göztepe cephesi


Teknik Direktör Yılmaz Vural da bol gollü, zevkli bir mücadele olduğunu söyledi.

İlk devrenin 4-0 bittiğini anımsatan Vural, "3 zorunlu değişiklik yaptık. Çıkan oyuncularımızın çok önemli sakatlıkları var ve oyunu terk etmek zorunda kaldılar. Bu maçın önemini bilen oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Futbol adına teknik açıdan hayatımda ilk defa değerlendiremeyeceğim bir maç oynadık. Not aldım, pozisyonları sığdıramadım. Buna da mutluyum." dedi.

Mersin İdmanyurdulu oyuncuları mücadelelerinden dolayı kutlayan Vural, "Gencecik pırıl pırıl delikanlıların olduğu Mersin İdmanyurdu mücadelesinden vazgeçmedi. Sonuç olarak 4-4'e kadar getirdi. Burada beni tek memnun eden şey sonuç. Uzun süredir deplasmanda kazanamıyorduk. Takımın böyle bir psikolojik tepkisi var. Sonuç olarak maç daha erken kopabilirdi. Şunu sanırım hepimiz bir kez daha öğreniyoruz, futbol 90 dakikadır. Bu 90 dakika bitmeden sonuç ne olursa olsun kazandım diye düşüneceğin bir oyun değildir." diye konuştu.

Vural, bundan sonraki maçların da çok zor olduğunu belirtirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) son 2 haftada birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve aynı saatte oynanmasını istedi.


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