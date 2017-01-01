Muğla'da Yerel Tohum Takas Şenliği

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MUĞLA (AA) - Yerel üreticilerin desteklenmesi ve yerli tohum kullanımının özendirilmesi amacıyla Muğla'da "5. Yerel Tohum Takas Şenliği" yapıldı.

Menteşe Belediyesi, Kent Konseyi ve Yerel Tohum Takas Derneği Muğla Şubesi'nin organizasyonuyla Konaklı Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve ilçelerinden gelen çiftçiler tohum takası yaptı.

Halk oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan şenliğin açılışında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sosyal belediye olarak, halkı bir araya getiren, kaynaştıran etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

5. Yerel Tohum ve Fide Şenliği kapsamında yerel üreticilere ve çiftçiye verdikleri desteği sürdüreceklerini belirten Gümüş, "Menteşe’ye yakışan ve örnek olan bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, katkı ve katılımları için Yunanistan’ın Kos Adası'ndan gelen aşçılarımıza, İzmir, Aydın, Manisa, Bodrum ile çevre il ve ilçelerden, mahallelerimizden gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Yerel Tohum Derneği Muğla Şube Başkanı Mehmet Bal ve Muğla Ziraat Odası Başkanı Uluhan Korkut’un da konuşma yaptığı şenlik, Menteşe Halk Oyunları ekibinin gösterileri ile devam etti.

Şenlik kapsamında, Sınır Tanımayan Şefler Derneği Başkanı Ahmet Çetin ve Yunanistan’ın Kos Adası'ndan gelen ünlü şefler, sabah saatlerinde Akyol semt pazarından aldıkları ot ve sebzelerden, Ege ve Muğla mutfağının zeytinyağlı sebze ve ot yemeklerini pişirdiler.

Yöresel lezzet gösterilerinin gerçekleştiği şenlikte katılımcılara tohum ve fide dağıtımı yapıldı.