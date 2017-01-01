Didim Triatlon'u yapıldı

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AYDIN (AA) - Türkiye Triatlon Federasyonunun organize ettiği Didim Triatlonu, yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Didim Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun organizasyonuyla 24 kulüpten 237 sporcunun katılımıyla yüzme, bisiklet ve koşu dallarında elitler, gençler, yıldızlar, minikler ve halk kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçede ilk defa böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Bizim hedefimiz büyük. Sezonun öne çekilmesi için bu tür organizasyonların turizm sektörüne faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik ise, Didim'in triatlonun merkezi olmaya aday bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Didim'de olmaktan çok mutluluk duydum. Didim'deki bu organizasyonu senelere yayabilirsek, hem Didim, hem ülkemiz kazanır." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen yarışların ardından kategorilere göre ilk sırayı alan sporcular şöyle:

Elit erkekler: Gültiğin Er (Balıkesir Çelmak Spor Kulübü)

Elit kadınlar: Esra Nur Gökçek (Ferdi)

Genç erkek: Oktay Arıkan (İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü)

Genç kızlar: İlayda Kara (Balıkesir Gençlik Spor Kulübü)