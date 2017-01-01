Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Kalyon Arena
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, İsmail Şencan, Oğuz Terzi
Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Murat Ceylan (Dk. 88 Rıza Efendioğlu), Gökhan Alsan, Muhammet Reis, Uche Kalu (Dk. 82 Cumali Bişi), Mehmet Erdem Uğurlu, Erdal Güneş (Dk. 71 İbrahima), Ramazan Civelek, Akakpo, Ahmet Kesim
Ümraniyespor: Burak Öğür, Salifu (Dk. 62 Beleck), Samet Asatekin, Bulut Kaya, Serdar Özbayraktar (Dk. 74 Abdullah Halman), İbrahim Akdağ, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan (Dk. 62 Ömer Can Sokullu), Otoo, Mucahit Albayrak, Erol Yükseker
Goller: Dk. 53 Uche Kalu, Dk. 77 Gökhan Alsan (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 67 Bulut Kaya (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Uche Kalu, Dk. 79 Ahmet Kesim, Dk. 90+1 Stackhowiak (Büyükşehir Gaziantepspor), Dk. 74 Ömer Can Sokullu (Ümraniyespor)
GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 yendi.