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Kastamonu'da trafik kazası: 8 yaralı

07 Mayıs 2017 Pazar, 20:39

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Ahmet Demir (45) idaresindeki 37 AD 236 plakalı otomobil, Taşköprü Kastamonu karayolu Şeker Fabrikası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ahmet Demir, Döndü Demir (43), Nehir Demir (2), Tuğba Demir, Berfin Nur Demir, Hanife Şahin (26), Ceylin Şahin ve Arslan Şahin yaralandı.

Yaralılar 112 acil servis ekiplerince olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, yaralılardan Hanife Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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