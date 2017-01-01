Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk
Hakemler: Tolga Özkalfa, Erdinç Sezertam, Cevdet Kömürcüoğlu
Boluspor: Melih Ağa, Alim Öztürk, Özgür İleri (Dk. 74 Sinan Yılmazer), Peopon, Akabueze, Ramazan Sal, Guido Koçer, Furkan Şeker (Dk. 29 Abdulkadir Özdemir), Andre Santos, Kadir Bekmezci (Dk. 46 Anco Jansen), Umut Meraş
Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Abdulaziz Solmaz, Hüseyin Kala, Emmanuel Banahene (Dk. 82 Batuhan Karadeniz), İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Atiemwen, Halil Köçer (Dk. 71 Oktay Delibalta), Cemil Adıcan, Soro (Dk. 85 Şaban Özel), Caner Cavlun,
Goller: Dk. 36 Emmanuel Banahene, Dk. 78 Abdulaziz Solmaz (Şanlıurfaspor)
Sarı kart:Dk. 66 Abdulkadir Özdemir, Dk. 90+1 Ramazan Sal (Boluspor), Dk. 90+1 Hüseyin Kala (Şanlıurfaspor)
BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi.