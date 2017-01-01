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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babasının vefatı

07 Mayıs 2017 Pazar, 20:46

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini söyledi.

Vali Kamçı, Ahmet Hamdi Gül'ün Melikgazi ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde bulunan evinde Abdullah Gül'e başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Kamçı ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem babaları saat 18.30'da rahmetli oldular. Allah gani gani rahmet eylesin. Yarın öğle namazına müteakip Cami Kebir'de kılınacak cenaze namazından sonra defin işlemi gerçekleştirilecek" dedi.

Öte yandan, Gül'ün evinin bulunduğu Kızılırmak Caddesi üzerinde de güvenlik önlemleri alındı.

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