Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu:

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BURSA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ''Siyasetin dinamiklerinde, ülkenin yönetiminde, ülke yönetimlerinin vizyonlarında sivil toplum örgütleri daha anlamlı, değerli ve fonksiyonel olmalıdır. Bunu başarabilmeliyiz.'' dedi.

Merinos Gölpark Tesislerinde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının ülke yönetiminde önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin hem demokrasi hem de geleceğin vizyonunu oluşturma açısından çok güçlü olması gerektiğini ifade eden Müezzinoğlu, ''Siyasetin dinamiklerinde, ülkenin yönetiminde, ülke yönetimlerinin vizyonlarında sivil toplum örgütleri daha anlamlı, değerli ve fonksiyonel olmalıdır. Bunu başarabilmeliyiz. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sizlerle olan iletişimlerimizin çok daha güçlü olmasını ve bu iletişimin yeni, farklı vizyonların alt yapısını da oluşturabilmeliyiz. Kendimizi ve sivil toplum vizyonumuzu geliştiren bir anlayışı merkeze getiremezsek, ülkemizin vizyonunu değiştirecek alt yapıyı kurgulayamayız. Dolayısıyla sanayide, ticarette, meslek alanlarında, birbirimizle olan iletişimlerimizde veya kültürel, sosyal değerlerimizin gelişerek yarınlara yürümesinde farklı, güçlü mesafeler katedemeyebiliriz." diye konuştu.

Müezzinoğlu, önlerinde güçlü bir parlamentoyu ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini şekillendirecekleri 2,5 yıllık bir dönem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun hazırlık dönemine ideal olarak baktığımızda en fazla 1,5 yıllık dönemimiz var. 2019'a girdiğimizde karşımıza mart ayında hemen yerel yönetim seçimleri gelecek ve ondan sonra da kasım ayında da genel seçimler yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve parlamento seçimleri gelecek. Bu vakitte siyaset kültürümüzün değişimini, vizyonumuzun oluşumunu tamamlamamız gerekiyor. Güçlü bir parlamento, yasama dinamikleriyle icraat ve vizyonunun oluşmasında bizlere katkı sağlamanızı diliyorum. Bu anlamda çalışma ortamlarınızda veya beyin fırtınası oluşturacağınız ortamlarda gündem oluşturmanız gerektiğine inanıyorum."











