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22. Pedasa Festivali

07 Mayıs 2017 Pazar, 21:18
22. Pedasa Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Leleg uygarlığının şehirlerinden biri olan Pedasa Antik Kenti'ni de içine alan bölgede, 22. Pedasa Festivali düzenlendi.

Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneğince, Bodrum Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen festivalde, doğa yürüyüşü, yöresel müzik dinletisi, çeşitli yarışmalar ve yağlı güreşler yapıldı.

En çok dikkati çeken yarışmanın oğlak yakalama olduğu etkinlikte, su kuyusuna atılan kovanın ipe bağlanan çengellerle çıkarılmaya çalışılması da ilgi gördü.

Serbest bırakılan oğlağı yakalamak için peşinden koşanların ilginç anlar yaşattığı yarışmayı, Yunus Zorlu kazanarak oğlağın yeni sahibi oldu.

Oldukça çekişmeli geçen güreşlerde ise Bodrum Belediyesi adına güreşen Ümit Kınalı şampiyon oldu.

Etkinliğe katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin ilçenin sosyal hayatına renk kattığını,ekonomisine de katkı sağladığını söyledi.

Yılmaz, Bodrum'da 4 aya sıkışmış turizm faaliyetlerinin kültür turizmiyle daha geniş bir zamana yayılması gerektiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Mehmet Melengeç ise kültürel değerleri yaşatmayı ve turizme katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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