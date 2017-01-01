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3. Uluslararası Antalya Yörük Festivali sona erdi

07 Mayıs 2017 Pazar, 21:46
3. Uluslararası Antalya Yörük Festivali sona erdi

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Yörük Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Antalya Yörük Festivali, şölenle sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzlerçamı mesire alanında gerçekleştirilen festivalin son gününde halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Aşık atışmalarıyla devam eden festivalde Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da konser verdi.

Beylik töreninde ise bu yılın Yörük Beyi seçilen Hamdi Sarıca ve festivalin Onur Beyi seçilen Abdullah Duman'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından beylik kuşağı takıldı.

Duman tarafından ise Başkan Türel'e ok, yay ve Yörük göçünü anlatan tablo hediye edildi. Sarıca da Türel'e kılıç armağan etti.

Festivalde daha sonra atlı ve atsız okçuluk gösterileri gerçekleştirildi. Ata sporu cirit oyunu sırasında ise büyük coşku yaşandı. Usta ciritçiler nefes kesen gösterileriyle izleyenlerden alkış aldı.

Türel, törende yaptığı konuşmada, Antalya'da yaklaşık 24 senedir devam eden Yörük Şöleni'ni daha anlamlı kılmak ve güçlü bir hale getirmek için 3 sene önce uluslararası bir şenliğe dönüştürme kararı aldıklarını belirtti.

Yörük kültürünün ülkenin ve milletin birliği, beraberliği, kardeşliği olduğunu kaydeden Türel, "1071'de Malazgirt’teki destanla başlayan bu milletin yazdığı tarih, sonrasında Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, 15 Temmuz akşamına kadar birçok destana tanıklık etti. Bir ülkeyi bölüp parçalamak istiyorsanız, işgal etmek istiyorsanız o ülkeyi milli manevi değerlerinden uzaklaştırdığınızda, geleneksel kültürlerini yaşamalarına müsaade etmediğinizde işte o zaman hainlerin ülke üzerindeki emelleri gerçekleşmiş olur. O yüzden biz buna hiçbir zaman ülkece, milletçe izin vermedik." ifadelerini kullandı.

Hainlerin planlarına devam ettiğine dikkati çeken Türel, Mustafa Kemal Atatürk'ten Ömer Halisdemir'e, Erol Olçok'a kadar bu ülke için canını, kanını veren bütün şehit ve gazileri minnetle yad ettiklerini vurguladı.

Yörük kültürünü yaşatmak istediklerini ifade eden Türel, şunları kaydetti:

"İşte bugün burada muhteşem bir kalabalık var. Her geçen sene artarak bu kalabalık devam ediyor. Bugün burada da görüldüğü üzere geçmişteki katılımın hem uluslararası hem de ulusal nitelikte neredeyse üç kat fazla bir katılım söz konusu. Arnavutluk'tan, Kosova'dan, Makedonya'dan, Kırgızistan'dan, Tuva Özerk Cumhuriyeti'nden toplamda 93 yabancı misafirimizi bu etkinlikler kapsamında Antalya'da konuk ettik. Seneye daha da geliştireceğiz."

Türkiye'nin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bugünlerde Yörük kültürünün daha iyi anlatılması gerektiğini dile getiren Türel, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kültürü yaşatmak, bize atalarımızdan miras olmakla birlikte esasen çocuklarımızın emanetidir. Bu emaneti onlara en güzel şekilde böylesine görkemli törenlerle ve etkinliklerle göstereceğiz. Onlara bu kültürümüzü en iyi şekilde öğretmiş olacağız. İşte o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi Toros dağlarında bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa, bu ülkenin yıkılamayacağını, bu gençlerimize gösterebilmemiz önem arz ediyor. Bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Bu kültürün yaşanmasına, yaşatılmasına, gelecek nesillere taşınmasına emeği geçen bütün dostlarımızı, bütün yöneticilerimizi gönülden tebrik ediyorum."


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