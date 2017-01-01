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SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, sahalarında 1-0 kazandıkları Giresunspor maçına ilişkin, "Nasibimiz 90+3'üncü dakikadaymış. Çok mutluyuz. İçinde bulunduğumuz süreçte elde ettiğimiz bu galibiyet, bize derin bir nefes aldırdı." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta aldıkları yenilgiden sonra kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Hafta içi Eskişehirspor karşısında alınan 6-1'lik yenilginin ruhsal bozukluğu altında stresi yüksek bir maç oynamak zorunda kaldıklarını belirten Özköylü, şunları kaydetti:

"Rakibimiz de bu ligin iyi takımlarından biri. İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden, yetenekleri olan bir takım. Böyle bir maçta kazanmak önemliydi. 20 günde 5'inci maçımızı oynuyoruz. Yani bu belki bütün takımlar için geçerli ama biz alt sıralardayız, stresimiz daha fazla. Kaybedecek çok şeyimiz var. O yüzden gerginlik ve stres altında oynanan maçlarda bazen istediğiniz olmuyor, bazen çocuklar çok istemesine rağmen bazı şeyleri tam istediğimiz gibi yapamıyor. Keşke rahat olabilsek, keşke biraz daha yukarılarda olabilsek. O zaman çok daha rahat ve keyifli maçlar oynayabilirdik."

Giresunspor karşısındaki mücadelelerinden dolayı oyuncularının alkışlanması gerektiğini dile getiren Özköylü, "Çok karakterli bir mücadele ortaya koyduk. Belki çok pozisyon olmadı ama maçı sonuna kadar hak eden taraf bizdik. Nasibimiz 90+3'üncü dakikadaymış. Çok mutluyuz. İçinde bulunduğumuz süreçte elde ettiğimiz bu galibiyet, bize derin bir nefes aldırdı. Lig halen devam ediyor. Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemediğimiz için aynı ciddiyetle diğer maçları tamamlamalıyız. Belki de sezonun en kıymetli galibiyetini aldık. Az bir yol kaldı, alacağımız en az 2 veya 3 puan bizi ligde bırakacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





- Giresunspor cephesi





Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, uzatma dakikalarında yaptıkları adam paylaşımı hatası yüzünden maçı kaybettiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son derece mücadeleli geçen bir maç oldu. Samsunspor oyunun ilk 10 dakikasında çok yüklendi. Biz normal oyunumuzda değildik. 15'inci dakikadan sonra oyun dengeye geldi. 2 takımın da pozisyonları vardı. İkinci devre kendi oyunumuzu yansıtmaya çalıştık. Rakip de temkinli oynayarak kazanmak istiyordu. Maçta çok pozisyon yoktu ama büyük bir mücadele yaşandı. Şu anda bitmiş bir maçı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Bu seviyede o pozisyon hatasını yapmamamız lazımdı. Adam paylaşımında o hatayı yapmamalıydık. Uzatma dakikalarında bu hataları yaparsanız cezasını da çekiyorsunuz. Bizim açımızdan iyi olmadı. Kalan 2 maçımızı da kazanmak zorundayız."