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GAZİANTEP (AA) - Büyükşehir Gaziantepspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, TFF 1. Lig'de 2-1 kazandıkları Ümraniyespor maçında iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Hüseyin Kalpar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Ümraniyespor ile kazanmaları gereken bir maç yaptıklarını kaydeden Kalpar, "Çünkü rakiplerimiz de kazanıyordu. Oyuncularımızın arzu ve isteği sahaya yansıdı. Galibiyeti hak ettik. Çok zor gol atıyoruz ama çok basit gol yiyoruz. İkinci golü de kafayla bulduk. Bugün oynadık ve kazandık. Arzu ve isteğimizi sonuna kadar böyle devam ettireceğiz. Böyle devam ettirdiğimiz sürece de ligde kalacağız." diye konuştu.





- Ümraniyespor cephesi





Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise istemedikleri bir skorla sahadan ayrıldıklarını aktardı.

Sözeri, "11 maçlık yenilmezlik serisi sonunda bugün mağlup olduk. Fiziksel ve mental yorgunluklar göze çarpsa da iyi mücadele ettik. Ancak Büyükşehir Gaziantepspor fırsatı iyi değerlendirdi ve kazandı. Rakibimize kümede kalma yolunda da başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.