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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

07 Mayıs 2017 Pazar, 22:39

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 5. kilometresinde Gökçe Yılmaz kullandığı 03 EU 681 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin Bülbül kullandığı 35 V 2826 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Sıla (6) ve Turan Türkmen Yılmaz (13), Hasan Hüseyin (48), Yasin (17) ve Şerife Bülbül (49) ile Ayten Akdağ (46) yaralandı.

Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Kocatepe Üniversitesi Hastanesinde ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sıla Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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