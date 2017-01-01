GÜNCELLEME - Eski hakim ve savcılar hakkındaki FETÖ soruşturması

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SAMSUN (AA) - Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) meslekten ihraç edilen 2'si kadın 10 hakim ve savcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma doğrultusunda FETÖ/PDY ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle HSYK tarafından meslekten ihraç edilen 10 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Trabzon, Tokat, Çorum, Sinop ve Ordu'da 10 eski hakim ve savcı gözaltına alındı.



Samsun'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.