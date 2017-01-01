Maçın ardından

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BOLU (AA) - TFF 1. Lig'in 32. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'a 2-0 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kalan iki maçı en iyi şekilde değerlendirerek, ligde normal sezonu ilk 6 içinde bitireceklerini savundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çapa, daha önceki maçlardaki performansı Şanlıurfaspor'a karşı gösterememelerine rağmen pozisyona girdiklerini ancak gol atamadıklarını söyledi.

Takımının yorgun olduğuna değinen deneyimli teknik adam, "Bazen olmadı mı olmuyor. Bugün de o günlerden biriydi. Geçen hafta pazar günü deplasmanda maç yaptık. Perşembe günü bir maçımız vardı. Bugün tekrar bir karşılaşma oynadık. Yani 7-8 gün gibi bir süre içinde 3 maç yaptık. Bu tür karşılaşmalar için yüzde 100 hazır olmak lazım. Oyuncularımızın yüzde 100 hazır olduğunu söylersek yalan söylemiş oluruz. Bu da iyi bir şekilde görüldü. Maç pazartesi günü oynansaydı kolay olurdu. Çünkü bir gün daha dinlenme zamanımız olacaktı." diye konuştu.

Ligde normal sezonun tamamlanmasına iki hafta kaldığını belirten Çapa, "Boluspor zoru seviyor. İki karşılaşma kaldı. Bu iki karşılaşmayı en iyi şekilde değerlendirip, ligi ilk altı içinde bitireceğiz. Bu karşılaşmayı kazanmış olsaydık son haftaya kadar bazı şeyler konusunda umutlanacaktık ama olmadı." ifadelerini kullandı.





- Şanlıurfaspor cephesi





Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Hayati Soydaş ise ligde bulundukları konumun sıkıntılı olduğunu, kazanmalarına rağmen düşmeme mücadelesi verdiklerini bildirdi.

Camia adına mutlu edici bir sonuç aldıklarını kaydeden Soydaş, "Kazandığımız için sevinçliyiz. Futbolcu kardeşlerim çok iyi mücadele etti. Çok istekliydiler. İnşallah ligi mutlu sonla bitireceğiz." açıklamasında bulundu.