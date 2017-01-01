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Türkiye Karting Şampiyonası

07 Mayıs 2017 Pazar, 23:44


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen ilk ayak yarışları, 7-12 yaş sporcuların katılımına açık Formula mini, 13-16 yaş için Formula junior, 15 yaş üzeri için Formula senior ve 32 yaş üzeri için Formula master olmak üzere 4 kategoride yapıldı.

Sonuçlar şöyle:

Formula mini

1- Kerim Sulyak

2- Yiğit Arslan

3- Batı Ege Yıldırım

Formula junior

1- Mert Dalkıran

2- Zekai Özen

3- Mert Yudulmaz

Formula senior

1- Gün Taşdelen

2- Mert Dalkıran

3- Muratcan Eğilmez

Formula master

1- Mehmet Çınar

2- Armanç Ekinci

3- Mehmet Yaman

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