KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışı tamamlandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen ilk ayak yarışları, 7-12 yaş sporcuların katılımına açık Formula mini, 13-16 yaş için Formula junior, 15 yaş üzeri için Formula senior ve 32 yaş üzeri için Formula master olmak üzere 4 kategoride yapıldı.
Sonuçlar şöyle:
Formula mini
1- Kerim Sulyak
2- Yiğit Arslan
3- Batı Ege Yıldırım
Formula junior
1- Mert Dalkıran
2- Zekai Özen
3- Mert Yudulmaz
Formula senior
1- Gün Taşdelen
2- Mert Dalkıran
3- Muratcan Eğilmez
Formula master
1- Mehmet Çınar
2- Armanç Ekinci
3- Mehmet Yaman