Samsun'da cinayet

SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla vurulan kişi öldü.
Edinilen bilgilere göre, Konukluk Mahallesi'nde miras kalan araziye yönelik anlaşmazlık nedeniyle bir süredir aralarında husumet bulunan Veysel Keskin (55) ile yeğeni Ali Keskin'i (54) akrabaları barıştırmak üzere bir araya getirdi.
Bu sırada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Keskin yanında bulunan ruhsatsız tabancayla amcası Veysel Keskin'e ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Keskin, olay yerinde hayatını kaybetti.
Veysel Keskin'in cesedi Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma olaydan sonra kaçan Ali Keskin'i yakalamak için çalışma başlattı.