Recep Kara'nın başarısı Ordu'da sevinçle karşılandı

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ORDU (AA) - İstanbul'da düzenlenen 7. Geleneksel Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sporcusu Recep Kara'nın başarısı, kentte sevinçle karşılandı.

Recep Kara'nın başpehlivanlığa ulaştığı organizasyonda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları Serhat Balcı ve Abdullah Güngör 3. oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7. Geleneksel Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olma başarısı gösteren Ordu Büyükşehir Belediyesi sporcumuz Recep Kara'yı tebrik ederim. Aynı güreşlerde 3. olan sporcularımız Serhat Balcı ve Abdullah Güngör'ü ayrı ayrı kutluyorum. Hepsiyle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığını da yapan Recep Kara ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu şampiyonluğu Ordululara armağan ediyorum." diye konuştu.

Recep Kara, 2017'deki tüm yağlı güreş etkinliklerinde iddialı olduklarını dile getirerek, "Bunlardan en önemlisi hiç kuşkusuz Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri. Burası için çok iyi bir hazırlık süreci geçirip başpehlivan olmak istiyorum. İnşallah hedefimiz altın kemeri Ordu'ya ve belediyemize getirmek olacak." şeklinde görüş belirtti.