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Bodrum'da halk oyunları yarışması

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:04

MUĞLA (AA) - Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Kulüpler Arası Halk Oyunları Türkiye Şampiyonaları'na katılacak ekiplerin belirlendiği grup yarışmalarından biri Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan yarışmaya, Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta ve Muğla olmak üzere 6 ilden 35 ekip katıldı.

Vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu yarışmada, rengarenk kıyafetlerle yöresel oyunlar sahneleyen yarışmacılar bol bol alkış aldı.

Geleneksel düzenlemesiz ve düzenlemeli olarak iki dalda ve minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 kategoride yapılan yarışma akşam saatlerinde sona erdi.

Geleneksel düzenlemesiz dalda, miniklerde Kaş Genç Spor Kulübü, yıldızlarda Yüksek Çıta Sanat Spor Kulübü, gençler ve büyüklerde Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu.

Geleneksel düzenlemeli dalda ise miniklerde Bodrum Akademi Karya ve Karya Çiçekleri Spor Kulübü, yıldızlar ve gençlerde Sarayköy Gençlik ve Spor Kulübü, büyüklerde Destan Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu.

Dereceye girenlere kupa ve madalyaları, THOF yetkilileri ve organizasyon görevlileri tarafından verildi.

THOF Başkan Vekili Remzi Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kendilerine güvenmelerini sağladıklarını belirtti.

Halk oyunları ekiplerinde "biz" duygusu olduğunu ifade eden Kaya "Çünkü yanındaki arkadaş başarısız olduğu zaman siz zaten başarısızsınız demektir. Onun içinde oyuncularımız oyunlarını sergilerken mutlaka kendilerinden çok yanındaki arkadaşını düşünürler, o başarılı olsun isterler. Halk oyunu kardeşlikle, sevgiyle oynanır." dedi.

Halk oyunları ile çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının da sağlandığını vurgulayan Kaya, "Bizim bir sloganımız var. Halk oyunlarına bağımlıyız, uyuşturucuya karşıyız. Bu yarışmalar sadece yarışma değil. Onlara çok şey kazandırıyor ve çocuklarımız çok yönlü yetişiyor." diye konuştu.

Tüm ekiplere başarılar dileyen THOF Muğla İl Temsilcisi Cem Kaytan ise grup yarışmasına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını, minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonası'nın Muğla'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

14 Mayıs'ta tamamlanacak grup yarışmalarında kategorilerinde birinci olan ekipler, 4 ayrı ilde yapılacak şampiyonaya katılacak.

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