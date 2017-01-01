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Bursaspor takım otobüsüne taşlı saldırı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:19


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a deplasmanda 6-0 yenilen Bursaspor'da yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan otobüs, Bursa Yenişehir Havalimanı çıkışında bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Ligde son üç haftada Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor'dan toplam 16 gol yiyen yeşil-beyazlı takımın taraftarları, duruma tepki gösterdi.

Takımın, Rize deplasmanı dönüşünü Yenişehir Havalimanı dışında bekleyen bir grup taraftar, havalimanı çıkış kavşağında otobüse taş attı. Çevrede bulunan polis ekiplerince taraftarlar bölgeden uzaklaştırılırken, takım otobüsü Özlüce Spor Tesisleri'ne geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Otobüsün ön camında hasar oluştuğu bildirildi.

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