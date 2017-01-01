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Kars'taki BAL maçında olay

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:28
Kars'taki BAL maçında olay


KARS (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Kars 36 Spor ile Sarıkamış Belediyespor arasında oynanan maç, uzatma dakikalarında çıkan olaylar ve konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle ertelendi.

Kafkas Üniversitesi Abamüslim Güven Stadı'nda yapılan maçta Kars 36 Spor ile Sarıkamış Belediyespor karşı karşıya geldi.

Maçın 12. dakikasında Ercan Kuruçay'ın golüyle 1-0 öne geçen Kars 36 Spor, ilk yarıyı üstün tamamladı. Sarıkamış Belediyespor, müsabakanın 86. dakikasında Hasan Karaçengel'in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Golün ardından ataklarını artıran Kars 36 Spor, 90+3. dakikada Bulut Akbaş'ın penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Penaltıya ve sonrasındaki gole itiraz eden Sarıkamış Belediyespor oyuncuları ile Kars 36 Spor futbolcuları arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis sahaya girerek önlem aldı.

Tribünlerden yabancı maddeler atılması üzerine Sarıkamış Belediyespor Takımı sahayı terketti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Sarıkamış Belediyespor'un sahadan çekilmesi nedeniyle hakem kararıyla maç ertelendi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulunun (AFDK), tamamlanmayan maçla ilgili önümüzdeki günlerde karar vereceği belirtildi.

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