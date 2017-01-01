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Çocuk parkında patlatılan ses bombası paniğe neden oldu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:39
Çocuk parkında patlatılan ses bombası paniğe neden oldu

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir çocuk parkında uyuşturucu aldığı belirtilen şüphelilerin, el yapımı ses bombası patlatması paniğe neden oldu.

Güvelik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi 17023. Sokak'ta bulunan çocuk ve dinlenme parkında, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi uyuşturucu almaya başladı. Söz konusu şahıslar, yanlarındaki el yapımı ses bombasını parka atarak kaçtı.

Ses bombasının büyük bir gürültüyle patlaması üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba nedeniyle park yakınındaki bazı evlerin camları kırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı, şüphelilerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


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