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Samsun'da cinayet: 2 ölü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 02:37

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi, tartıştığı kaynanasını ve kayınbiraderini öldürdü.

İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi'nde oturan Türkan Zonturlu (46) ile evine gelen damadı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından damadının silahlı saldırısına uğrayan Türkan Zonturlu ile oğlu Onur Diril (20) ağır yaralandı.

Yaralı Zonturlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Diril ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonturlu ve Diril, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, cinayetleri işlediği öne sürülen Türkan Zonturlu'nun damadını yakalamak için çalışma başlattı.

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