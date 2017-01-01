Denizli'de cezaevindeki tartışma

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DENİZLİ (AA) - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, cezaevinde herhangi bir isyanın vuku bulmadığını ve insan hakları ihlali yaşanmadığını aktardı.

Alınan bilgiye göre, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Çocuk Eğitimevi Müdürlüğünde tartışma sonucu cam kırıklarından yaralanan ve ambulansta tedavi edilen 5 hükümlü ile aynı koğuşta bulunan 6 hükümlü kapalı cezaevine nakledildi.

Çevik kuvvet polisleri, TOMA ve ilçe jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı olayda koğuşlardaki bazı hükümlüler, cezaevinin pencerelerinden dışarıdaki ekipleri izleyerek ekiplere tepki gösterdi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, olayın ardından cezaevine gelerek incelemelerde bulunup Çardak Cumhuriyet Başsavcısı ve cezaevi müdüründen bilgi aldı.

Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, infaz koruma memurlarının olayda yasal yetkilerini kullandıklarını hatırlatarak "Cezaevinde herhangi bir isyan vuku bulmamıştır, herhangi bir insan hakları ihlali meydana gelmemiştir. Ancak her türlü ihtimal değerlendirilerek güvenlik kuvvetleri ve sağlık görevlileri olay yerine çağrılmıştır. İlgili başsavcı vekili ve cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet savcımız da burada." dedi.

Yaşanan olaydan sonra 11 hükümlünün nakli konusunda da açıklamalarda bulunan Alper şunları kaydetti:

"Bu tür eylemleri yapanların müeyyidelendirilmesi gerekir. Dolayısıyla onların da nakilleri yapılmıştır. Olaya karışan 5 kişi ile direngen tavırlar sergileyen 6 olmak üzere toplam 11 kişinin nakli yapılmıştır. Bunlar 18 yaşın altındaki ergenlik yaşındaki çocuklar. Dışarıdaki hayatlarında bazı kötü alışkanlıklar edinmiş olabilirler. Dolayısıyla bu tür talepleri olduğunda bunlara müsaade etmemiz mümkün değildir. Talepler yerine getirilmeyince zannediyorum yaşlarının da vermiş olduğu etkiyle bu eylemi gerçekleştirdiler ama bu cezaevine teşmil olmadan da sorun çözülmüştür."

- Olay

15 ile 18 yaş arasındaki 5 çocuk akşam saatlerinde kurumdaki yetişkinlerin yaşam alanlarına geçmek ve sigara kullanmak istemiş, isteklerinin yerine getirilmemesinden dolayı aydınlatma için kullanılan ampulleri sökerek kendilerine ve çevrelerine zarar verici eylemlerde bulunmuştu. Nöbetçi infaz koruma memurları eylemlerin sonlandırılması için müdahalede bulunmuşlardı.





