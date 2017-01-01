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Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 05:03

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz'de öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de bugün hava parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Bölgede hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak. Rüzgar, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

Yetkililer, Muğla, Isparta ve Burdur illerinde yağışların kuvvetli geçmesinin beklendiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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