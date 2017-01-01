Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

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MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar bölgede havanın Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de parçalı ve çok bulutlu, yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Adıyaman ise parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede güneyden yer yer kuvvetli rüzgar esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.