ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:35
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

HATAY (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyon kapsamında Hatay'da gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aranan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgütün "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik operasyonlarda kentte daha önce gözaltına alınan 41 zanlı tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Hatay'ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Türbülansa giren paraşütçü balıkçı teknesine indi
YEREL

TÜRBÜLANSA GİREN PARAŞÜTÇÜ BALIKÇI TEKNESİNE İNDİ
Dünya Talasemi Günü
YEREL

DÜNYA TALASEMİ GÜNÜ
Suriyeli dul ve yetimlere destek
YEREL

SURİYELİ DUL VE YETİMLERE DESTEK
Payas'ta taze fasulye hasadı başladı
YEREL

PAYAS'TA TAZE FASULYE HASADI BAŞLADI
Hatay'ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Başbakan Binali Yıldırım: Memleket için güzel bir iş yapmanın rahatlığı içindeyim
GÜNDEM

BAŞBAKAN YILDIRIM: EKONOMİK REFORM PAKETİ GELİYOR!

 1
  • 2 İşte Fransa'nın yeni First Lady'si! Kızı eşinden yaşlı!
  • 3 Eski milletvekili FETÖ'den gözaltına alındı
  • 4 Moral turu