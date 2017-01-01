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Bodrum'da aç kalan domuzlar şehre indi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:45
Bodrum'da aç kalan domuzlar şehre indi

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, iki domuzun bir siteye girerek yiyecek aradığı anlar kameralarca kaydedildi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kalekonut Sitesi'ne giren iki yaban domuzu kameralara yansıdı. Domuzlar gece yarısı sitelerin bulunduğu ara sokaklara girerek, çöp konteynerlerinin etrafında ve bazı evlerin bahçelerinde yiyecek aradı.

İnsanların sokakta bulunmadığı dakikalarda rahatça gezinen yaban domuzları, zaman zaman evlerin bahçelerine girdi ve istinat duvarlarına kadar çıktı. Yaklaşık iki saat bu şekilde dolaşan ve beslenmeye çalışan domuzlar daha sonra gözden kayboldu.

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