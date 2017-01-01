Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar artıyor

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ŞANLIURFA (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta hava sıcaklığının bazı illerde 34 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gaziantep'te geçen hafta aralıklarla yağan yağmur, bu hafta yerini bulutlu bir havaya bırakıyor. Bugün 26 derece olan kentteki sıcaklık, ilerleyen günlerde 29 dereceye kadar ulaşacak.

Bölgenin en sıcak şehirlerinin başında gelen Şanlıurfa'da ise önümüzdeki 3 gün boyunca kademeli olarak artacak sıcaklık çarşamba günü 34 dereceye çıkacak.

Geçen hafta bulutlu bir havanın hakim olduğu Adıyaman ve Kilis'te termometreler çarşamba günü 31 dereceyi gösterecek.

Yetkililer, mevsimsel geçişlerin yaşandığı bu dönemde vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.