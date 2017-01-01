Aydın'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Osman Aytaç Kurt'un (33) kullandığı 09 YL 219 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki 3. yol kavşağında virajı alamayarak 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ile Fatih Sıhırlı (35), polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı.
Didim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sıhırlı ise Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edildi.