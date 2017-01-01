Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcaklıkların 2-3 derece artacağı bölgede, rüzgarın güney ve batıdan öğle saatlerinden itibaren 30-50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Erzurum'da 1, Kars'ta 3, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5, Erzincan'da 6, Tunceli'de 8 ve Iğdır'da 10 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 25, Tunceli'de 24, Erzincan'da 22, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 17 ve Erzurum'da 16 derece olması bekleniyor.

Yetkililer bölgede beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksama gibi muhtemel durumlara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.