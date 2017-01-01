Şanlıurfaspor avantaj yakaladı

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ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un basın sözcüsü Mehmet Büyükfırat, kazandıkları Boluspor maçı sayesinde ligde kalma yolunda ciddi bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Büyükfırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda lige tutunabilme anlamında kritik önem taşıyan Boluspor maçında iyi futbolla 2-0 galip geldikleri için büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Mutlak galibiyet parolasıyla çıktıkları maçta hedeflerine ulaştıklarını anlatan Büyükfırat, "Takımımız çıktı kendine yakışan bir oyun sergiledi. Son dönemde kötü sonuçlar alsak da bu ligde kalacağımıza yürekten inanıyoruz. Futbolcularımız kaliteleriyle kalan maçlarda bu hedefimizi gerçekleştirecektir. Boluspor galibiyetiyle ligde kalma yolunda ciddi bir avantaj sağladık. Birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştirerek kalan maçlara odaklanacağız." diye konuştu.

Bu arada Şanlıurfaspor, teknik direktör Hayati Soydaş yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.