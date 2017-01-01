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Bursaspor'un önlenemez düşüşü

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:36

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan 5 takımdan biri olan, lige zirve ve Avrupa kupalarında mücadele etme vizesi alma hedefiyle başlayan Bursaspor'un ikinci yarıdaki düşüşü sürüyor.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başladığı ligin ilk yarısında başarılı sonuçlar alan ve devreyi 27 puanla 5'inci sırada tamamlayan Bursaspor, ikinci yarıdan itibaren hızlı bir şekilde düşüşe geçti.

Yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda 14'üncülüğe kadar geriledi.

Ligin 18. haftasında sahasında Adanaspor'a 1-0 yenilen Bursa ekibinde bu karşılaşmanın ardından Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Ardından 21 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Bursaspor, evine 1-0'lık skorla puansız döndü.


- Mutlu Topçu dönemi


Bursaspor'da 20. haftaki Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktörlük görevine Mutlu Topçu getirildi.

Fenerbahçe'yi konuk eden yeşil-beyazlı takım 1-1'lik skorla hanesine 1 puan yazdırdı. Bursa ekibi, daha sonra Kayserispor'a deplasmanda 2-0, yine deplasmanda Kasımpaşaspor'a 4-0 yenildi.

Kasımpaşa yenilgisinin ardından bir grup Bursaspor taraftarı, yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsü Osmangazi Köprüsü çıkışında durdururken, taraftarların futbolculara saldırması uzun süre gündemde kaldı.

Ligin 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u 2-1 yenen Bursa temsilcisi, uzun bir aradan sonra rahat bir nefes aldı.

Başkent deplasmanında Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, 25. haftada Aytemiz Alanyaspor'a taraftarları önünde 3-1 yenildi.


- 3 maçta 16 gol


Atiker Konyaspor deplasmanındaki 2-0'lık yenilgi sonrası Kardemir Karabükspor'u konuk eden ve 3-0'lık net skorla 3 puanı hanesine yazdıran Bursaspor, Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 5-1 yenilerek ligde yeniden sıkıntılı sürece girdi.

Galatasaray karşısında Bursa'da 5-0'lık yenilgi sonrası Mutlu Topçu da görevinden ayrıldığını açıkladı. Topçu'nun istifasının ardından kulübün Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu Adnan Örnek, takımın yeni teknik direktörü oldu.

Örnek ile toparlanma beklenirken Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 6-0'lık farklı yenilgi camiada tepkilere yol açtı.

Böylece Bursaspor, son 3 maçta kalesinde 16 gol gördü.

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